Real Madrid : Cristiano Ronaldo a profondément marqué Raphaël Varane

Arrivé en 2011 au Real Madrid, Raphaël Varane a côtoyé Cristiano Ronaldo durant sept années. Le talent du Portugais et son éthique de travail a impressionné le Français.

Comme tous les anciens coéquipiers de Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane est impressionné par le quintuple Ballon d’Or. Il l’a confié à un média espagnol et on devine à travers ses propos qu’il a été profondément marqué par les exploits à répétition d’un joueur ayant marqué l’histoire.

« Il a réalisé quelque chose d’extraordinaire : il a rendu l’exploit normal, banal. Et ça, pour faire ça… Pour qu’on attende de lui encore plus, c’est que… (Il coupe) Il n’y a pas de mots pour expliquer à quel point c’est fou, c’est énorme, c’est extraordinaire. Il m’a appris beaucoup, et il m’a bluffé aussi. Combien de fois je me suis dit : « Ouah, c’est fort » (sourire). »

Si Cristiano Ronaldo a exporté son immense talent en Italie depuis un an et demi, il est possible que Raphaël Varane le croise à nouveau au printemps, le Real Madrid et la Juventus Turin étant qualifiés pour les 8es de finale de la Champions League…