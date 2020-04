Real Madrid : Eden Hazard, les nouvelles sont bonnes

false

Opéré il y a quelques jours de sa fissure au pied droit, le milieu de terrain du Real Madrid, Eden Hazard, se porte bien.

Blessure, matches sans relief, épidémie du coronavirus, Eden Hazard aura donc connu une première saison pour le moins complexe au Real Madrid. Et on imagine bien que les dirigeants et les supporters du club merengue attendent le prochain exercice pour, enfin, voter à l’ouvre le milieu de terrain belge.

En attendant, l’ancienne figure des Blues de Chelsea se remet de son opération au pied droit. Et si l’on en croit le sélectionneur des Diables Rouges, Roberto Martinez, dans des propos accordés au média HLN, Hazard se porte on ne peut mieux.

« Nous savons qu’il reviendra plus fort. »

« Il se remet bien et sera bientôt en mesure de courir à nouveau. In’y a pas eu de complications. Tout s’est bien passé pendant l’opération. Nous savons qu’il reviendra plus fort. Nous avons également eu la chance que l’opération ait eu lieu juste avant l’explosion du coronavirus. »