Real Madrid : encore des tensions entre Bale et Zidane ?

Samedi, le Real Madrid accueille le FC Séville en Liga et on souhaite bien du courage à Zinédine Zidane pour aligner une équipe compétitive. En effet, l’entraîneur français sera privé pour l’occasion de Karim Benzema, Eden Hazard, Sergio Ramos, Marco Asensio et Federico Valverde. Plus, peut-être, Gareth Bale.

Si tous les autres joueurs sont soit blessés, soit suspendus, concernant le Gallois, nul ne peut dire ce qu’il a. Même les journalistes bien informés de Marca ne savent pas de quoi souffre le joueur, pourquoi il s’entraîne à part, pourquoi il n’a finalement pas été en Arabie Saoudite pour la Supercoupe d’Espagne.

Une fois encore, le gaucher aux velléités de départ fait parler de lui en mal. Difficile, après, de croire son agent quand il assure qu’il sera toujours au Real Madrid la saison prochaine. Zinédine Zidane, qui doit endurer tous ses écarts et ses provocations depuis six mois, ne doit pas partager le même avis…