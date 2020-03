Real Madrid – FC Barcelone (2-0) : le Clasico n’arrange pas les affaires de deux joueurs madrilènes

true

Deux buts de Vinicius et Mariano ont permis au Real Madrid de battre le FC Barcelone hier soir dans un Clasico assez pauvre, qui a vu le Real s’emparer des commandes de la Liga. Selon le site Bernabeu Digital, cette victoire ne va pas aider Luka Jovic à avoir plus de temps de jeu. Le Serbe ne totalise qu’1 petit but cette saison alors que Zinédine Zidane le considère comme le n°2 à son poste d’avant-centre derrière Karim Benzema. Et Mariano, avec son but hier soir, pourrait bien lui passer devant dans la hiérarchie sur cette fin de saison.

Vinicius : « Je suis comme un gosse, c’est un rêve d’enfant de marquer dans un Clasico. C’est certain que je n’oublierai jamais cette soirée. » 🤩 pic.twitter.com/p4Sc0NL8Re — Actu Foot (@ActuFoot_) March 2, 2020

L’autre grand perdant annoncé du Clasico se nomme Rodrygo. Expulsé la semaine dernière avec la Castilla, le jeune brésilien, suspendu, a vu son compatriote Vinicius ouvrir le score. Eden Hazard sur le flanc, Vinicius et Gareth Bale semblent désormais clairement devant Rodrygo pour occuper la place laissée vacante par l’ancien joueur de Chelsea.