Real Madrid, FC Barcelone : La Liga va repartir en juin !

La Liga a annoncé que les entraînements vont bel et bien reprendre cette semaine et que la saison de championnat irait au bout.

Le Real Madrid, le FC barcelone et les autres clubs de Liga seront bel et bien sur le pont à compter de cette fin de semaine. En effet, Javier Tebas, le grand patron du foot espagnol, a annoncé ce lundi le retour des équipes à l’entraînement. La Liga devrait reprendre au mois de juin et se terminer cet été. « La reprise est un signal de plus en faveur d’un retour à la normalité, a soutenu le président de la Liga. La santé sera primordiale. C’est la raison pour laquelle nous avons un protocole intégral pour sauvegarder la santé de ceux qui travaillent. Rejouer, c’est gagner ! »

Nota informativa. Los clubes de #LaLigaSantander y #LaLigaSmartBank vuelven a entrenar esta semana. — LaLiga (@LaLiga) May 4, 2020

Et à lui d’ajouter : « Les équipes vont reprendre l’entraînement cette semaine après approbation du protocole par le ministère de la santé ». La L2 espagnole est également concernée. Elle repartira elle aussi. Cette fin de semaine, les clubs effectueront des tests de dépistages au Covid-19. Les joueurs reprendront de manière isolée dans un premier temps. Ils porteront des gants et un masque. Mais le processus de retour à la compétition est donc lancé, de l’autre côté des Pyrénées.