Real Madrid, FC Barcelone : le mage Zidane et le talisman Messi à la Une

Les statistiques incroyables de Zinédine Zidane comme entraîneur du Real Madrid en Champions League et de Lionel Messi en 8es de C1 sont mises en avant.

Marca : le mage Zidane

Alors que le Real Madrid doit réaliser l’improbable exploit de s’imposer par deux buts d’écart sur la pelouse de Manchester City pour se qualifier pour les quarts de finale de la Champions League, le quotidien ibérique s’attarde sur le lien magique unissant Zinédine Zidane à la plus prestigieuse des compétitions.

AS : le Real dans sa bulle

Très jolie une de l’autre grand quotidien sportif madrilène. On y voit les Merengue s’entraîner dans une énorme bulle. Une façon de dire que le Real va voyager à Manchester dans des conditions sanitaires exceptionnelles après que Mariano Diaz ait été diagnostiqué positif et afin de ne pas être contaminé sur place.

Mundo Deportivo : le talisman Messi

Douze victoires consécutives au Camp Nou en 8es de finale de C1, 19 buts en 14 matches et 10 victoires sur les 11 derniers matches à ce niveau de compétition : le Napoli peut trembler. Car Lionel Messi et le FC Barcelone ne font pas de quartier quand arrive l’heure du tour à élimination directe dans la plus belle des épreuves !