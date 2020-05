Real Madrid, FC Barcelone – Mercato : le nouveau Ronaldo loupé par les deux clubs ?

true

De l’aveu de Rivaldo, le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient bien avoir réalisé une belle erreur de recrutement.

En ne se positionnant pas assez vite sur le prodige Erling Haaland, le Real Madrid et le FC Barcelone ont-ils fait une grosse erreur ? C’est en tout cas l’hypothèse évoquée par Rivaldo, le mythique numéro 10 brésilien, dans les colonnes de AS. « Peut-être que le Real Madrid et Barcelone ont été quelque peu distraits pour Haaland en janvier… », a estimé le Brésilien. Même s’il conçoit que le football n’est pas une science exacte. « Même si, qui sait, il n’aurait peut-être pas continué à jouer comme il le fait maintenant s’il avait signé pour un très bon », relativise-t-il.

Mais pour l’ancienne star du FC Barcelone, il est certain que les deux clubs ont peut-être loupé ce qui constituera une référence mondiale à l’avenir. « Avec son âge et la marge d’amélioration qu’il a, il ne serait pas déraisonnable de penser qu’il pourrait devenir l’un des meilleurs attaquants du monde, qui sait l’un des meilleurs de l’histoire ».

Et forcément, l’évocation d’un talent si précoce au poste de numéro 9 ramène inévitablement à un certain Ronaldo, star brésilienne du FC Barcelone et du Real Madrid. « Haaland a des points communs avec Ronaldo : il marque de nombreux buts, il est très rapide et il est très fort en un contre un. Il n’a pas peur et montre beaucoup de puissance. Même ainsi, il est trop tôt pour lui donner le titre de successeur de Ronaldo Nazario. Cela dit oui, je lui vois des qualités, au moins, pour aborder la sa carrière de la même manière que Ronaldo l’a fait ». Un hommage forcément prometteur.