Real Madrid, FC Barcelone – Mercato : un taulier des Bleus pourrait déchaîner les deux clubs

Alors que le Real Madrid et le FC Barcelone espèrent obtenir des renforts au milieu de terrain, une opportunité en or s’ouvre peut-être…

Que ce soit le Real Madrid avec Camavinga ou Paul Pogba, ou bien le FC Barcelone avec Miralem Pjanic, les deux clubs rivaux en Liga semblent chercher la perle rare dans l’entrejeu. Et cet été, une incroyable possibilité pourrait s’offrir à eux.

En effet, selon The Sun, Chelsea aurait décidé de ne pas fermer la porte à un départ de N’Golo Kanté. Le milieu de terrain de l’équipe de France, taulier de Didier Deschamps, ne serait plus si indispensable aux yeux de Frank Lampard. Surtout, dans la mesure où les Blues ont entamé un chantier XXL avec l’arrivée de Ziyech et celles potentielles, du duo Havertz – Werner, il faudra vendre en contrepartie pour financer ces arrivées.

Évalué à 70 millions d’euros, Kanté représente donc une opportunité sur laquelle le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient se pencher. Comme l’explique le quotidien AS, les deux rivaux espagnols ont toujours eu le milieu français dans leur viseur, et pourraient donc tenter de profiter de la situation favorable…