Real Madrid, FC Barcelone : Zidane répond aux attaques de Messi, Piqué et cie

Le Real Madrid serait avantagé par la VAR selon les supporters du FC Barcelone. Zinédine Zidane tente d’évacuer la polémique.

Depuis la reprise de la compétition en Espagne, le débat fait rage entre les pro-Real Madrid et les pro-FC Barcelone à propos de la VAR. Les Blaugranas estiment que l’assistance vidéo avantage grandement les Merengue, favorisés dans la course au titre. La liste des pénaltys litigieux accordés au Real et oubliés à ses adversaires est, il est vrai, impressionnante. Et soulignée par les Barcelonais, Gerard Piqué et même le président, Josep Maria Bartomeu, en tête.

Ce débat irrite grandement les joueurs madrilènes. Zinédine Zidane, qui est questionné sur le sujet à chaque conférence de presse, tente de garder son calme, comme cet après-midi. « Cela ne me dérange pas que des choses soient dites à ce sujet. C’est toujours le même débat et notre obligation est de prouver à chaque match, à chaque entraînement, que nous sommes bons. Tout le monde dira ce qu’il pense du Real Madrid parce que c’est le club le plus important de l’histoire et cela ne changera jamais. »

« Tout le monde a une opinion. Je n’interfère pas avec ce que les gens disent. Chacun est libre de parler et de dire ce qu’il pense. Ce que nous faisons, c’est donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain, nous travaillons pour réaliser des choses importantes et nous faisons de grands efforts chaque jour. C’est ce qui m’intéresse le plus. »