Real Madrid, Juventus – Mercato : Paul Pogba exprime sa frustration à MU

Souvent blessé cette saison, Paul Pogba, ciblé par le Real Madrid et la Juventus Turin, annonce la couleur pour sa fin de saison avec Manchester United.

Paul Pogba n’a participé qu’à sept matches (cinq titularisations) de Premier League avec Manchester United cette saison. Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid ou de la Juventus Turin, qui le convoitent, l’international français évoque sa frustration sur le site des Red Devils.

« J’ai été frustré. Maintenant, j’y suis presque, alors je pense juste à revenir et à m’entraîner pleinement avec l’équipe. Je n’ai jamais eu quelque chose comme ça dans ma carrière, alors je le prends toujours positivement. Ça me donne encore plus envie de revenir et de bien faire, ça me montre aussi combien j’aime le football ».

💬 « I miss it because that’s my job, to play football. I really enjoy playing. »@PaulPogba reveals the full story behind his injury setback and says he can’t wait to return when football recommences 👇#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 11, 2020

Et à Pogba d’expliquer : « Il faut être très patient parce que, ma blessure… je ne sais pas si les gens savent vraiment ce qui s’est passé. J’ai donc eu une blessure au pied, qui s’est produite lors du match contre Southampton. C’était au début de la saison et j’ai donc porté cette blessure pendant longtemps, en m’entraînant et en essayant de jouer avec. Après avoir arrêté, j’ai découvert que j’avais une fracture. J’avais un plâtre dessus. L’os a grossi et donc, quand je suis revenu, j’ai joué ces deux matchs contre Watford et Newcastle, je pouvais de nouveau sentir quelque chose. J’ai donc dû me faire opérer et me voilà maintenant. Je ne ressens rien et, avec un peu de chance, je reviendrai très bientôt ». Encore faut-il, pour cela, que le football puisse reprendre ses droits…