Real Madrid : Karim Benzema affronte son adversaire préféré

A 21h, le Real Madrid accueille l’Athletic Bilbao pour le dernier match de l’année 2019. Les Basques sont l’une des proies favorites de Karim Benzema avec 11 buts en 16 matches.

Buteur hier soir contre le Deportivo Alavès d’une magnifique frappe de 25 mètres dans la lucarne, Lionel Messi a porté son total de buts à 13 en Liga cette saison. L’Argentin possède une longueur d’avance sur Karim Benzema, qui affronte ce soir l’Athletic Bilbao avec le Real Madrid.

Et le Français a une bonne chance de rejoindre le sextuple Ballon d’Or, voire même de le dépasser car les Basques sont l’une de ses victimes favorites. La dernière fois qu’il les a croisés, il leur a d’ailleurs collé un triplé pour une victoire 3-0. En seize matches contre l’Athletic, KB a inscrit 11 buts. Il n’y a que contre Grenade qu’il s’est montré aussi prolifique.

Cet autre Clasico (Bilbao étant le seul club avec le Real et le Barça à ne jamais être descendu) doit surtout permettre aux Merengue, qui n’ont plus gagné depuis deux matches, de recoller aux Blaugranas, leaders avec trois points d’avance. Mais attention aux Rouge et Blanc, qui ont fait chuter les Catalans à San Mames lors de l’ouverture de la saison…