Real Madrid : Karim Benzema au cœur d’une étrange polémique… en Algérie

true

Karim Benzema n’a décidément pas de chance ! L’attaquant se trouve souvent au cœur de polémiques plus ou moins grandes, de Knysna à la sex-tape de Mathieu Valbuena en passant par Noël Le Graët ou cette fois l’Algérie. Car oui, depuis quelques jours, le pays d’origine de ses parents n’a que son nom à la bouche.

En cause, la décision du comité olympique et sportif algérien de décerner à Karim Benzema l’ordre du mérite olympique pour « sa carrière exceptionnelle et son attachement au pays de ses parents ». Pour beaucoup d’Algériens, des sportifs nés dans leur pays auraient davantage mérité d’être récompensés que l’attaquant du Real Madrid, même si celui-ci n’a pas démérité.

Amoureux des Merengues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Real Madrid, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #RealMadrid #Merengue / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/8NKnNV5uaW — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Du coup, le président du COA, Mustapha Berraf, a été obligé de se défendre à la télévision nationale : « Je suis parfaitement conscient que de nombreuses personnalités locales méritent tout autant de recevoir cet Ordre du mérite olympique. Mais le fait est que nous ne pouvons pas toutes les honorer en même temps ».

« Pour donner aux gens une idée du nombre considérable de personnes qui ont insisté pour décerner ce titre à Benzema, je dirai qu’ils étaient presque aussi nombreux que les fans de Djamel Belmadi après son sacre en Coupe d’Afrique des nations. Donc, pour prouver à nos compatriotes qui résident à l’étranger que leur avis compte et qu’ils ne sont pas marginalisés, nous avons accédé à leur demande. »