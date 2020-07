Real Madrid : Karim Benzema met bel et bien l’Espagne à ses pieds

true

Selon un sondage réalisé par le quotidien Marca, l’attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema, a été le meilleur joueur de la Liga.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Karim Benzema, l’attaquant français du Real Madrid. Lui qui vient tout juste de décrocher un nouveau titre de champion d’Espagne a impressionné les observateurs par son réalisme et son abattage tout au long de la saison. Résultat, 26 buts en 47 matches disputés, la possibilité d’aller chercher une nouvelle Ligue des Champions (il faudra renverser Manchester City) et la sensation que KB9 a définitivement mis l’Espagne à ses pieds.

En effet, et comme le relaie footmercato, le quotidien Marca a récemment réalisé un sondage, demandant à ses internautes quel était le meilleur joueur de la Liga lors de la saison écoulée ? Et le résultat se passe de toute controverse : le Français arrive en première position avec 36% des votes, devant Lionel Messi (32%) et Sergio Ramos (14%).

Fort, très fort.