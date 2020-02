Real Madrid : Karim Benzema pourrait encore avoir un avenir en Bleu

true

Selon les informations du quotidien AS, hier, Karim Benzema a prolongé d’un an le contrat qui le liait au Real Madrid jusqu’en juin 2021. Auteur de 18 buts et 9 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues cette saison, l’attaquant français aura 34 ans à la fin de son nouveau contrat, en 2022.

Une prolongation méritée au vu de sa saison. Et qui lui ouvre des perspectives… qui mériteraient de se prolonger chez les Bleus selon Vikash Dhorasoo. « Karim fait une grande carrière mais sans l’équipe de France, c’est dommage, mais j’espère qu’il fera les JO, il le mériterait », a glissé hier l’ancien milieu sur la chaîne L’Equipe.