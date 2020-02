Real Madrid : un Merengue inattendu commence à faire oublier CR7

true

Et de 7. En transformant un penalty lors du match nul entre le Real Madrid et le Celta Vigo (2-2) le week-end dernier, Sergio Ramos a inscrit son 7e but de la saison. Derrière Karim Benzema (14e), Ramos est désormais le 2e meilleur buteur madrilène cette saison, avec Rodrygo.

Et Marca fait remarquer que le capitaine merengue est un vrai spécialiste des penaltys. Depuis que Cristiano Ronaldo a quitté le Real pour la Juventus Turin, Ramos a transformé les 12 penaltys qu’il a tirés : 8 la saison dernière, 4 en 2019-20. Ses deux derniers échecs datent de 2018, contre Leganes et le FC Séville. Quand CR7 était encore là.