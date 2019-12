Real Madrid : Karim Benzema prêt pour une polémique à la Ribéry !

true

A Dubaï pour ses vacances, Karim Benzema (Real Madrid) s’est offert le fameux steak en or de Salt Bae. En France, la polémique ne devrait plus tarder…

Certains voient ça comme une distraction de footballeurs, d’autres comme une débauche de luxe mal placé… Toujours est-il que la dernière sortie de Karim Benzema sur les réseaux sociaux risque de faire parler les bien-pensants de France et de Navarre.

Proche de Franck Ribéry hors des rectangles verts, l’attaquant du Real Madrid a-t-il voulu rendre hommage à son ami ? Presque un an après que la France puritaine se soit scandalisée du steak en or payé par l’actuel joueur de la Fiorentina, Karim Benzema a lui aussi rendu visite à Dubaï au chef turc Nusr Et, plus connu mondialement sous le nom de Salt Bae.

Nueve Vs Nusr Et ⚔️? pic.twitter.com/nTstJwWtO7 — Karim Benzema (@Benzema) December 28, 2019

Karim Benzema a, lui aussi, payé 1200€ pour déguster le fameux steak couvert de feuilles d’or… Et il a, lui aussi, posté la découpe de ce dernier sur ses réseaux sociaux. Pour l’instant, l’image est passée relativement inaperçue. Mais, vu l’image écornée de Karim Benzema dans l’Hexagone, il y a fort à parier que les amis d’Audrey Pulvar vont se réveiller sous peu…