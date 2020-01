Real Madrid : la kryptonite de Zinédine Zidane révélée

true

Le Real Madrid est en train de disputer son 16e de finale de la Coupe du Roi sur le terrain des Unionistas de Salamanque. A priori, les Merengue ne devraient pas connaître de mauvaises surprises face aux pensionnaires de troisième division. C’est après que ça devrait se corser.

Pourquoi ? Parce que Zinédine Zidane et la Coupe du Roi, ça fait deux. Que ce soit comme joueur ou comme entraîneur, le champion du monde 98 n’a jamais remporté l’épreuve. Il a disputé la finale à deux reprises, en 2002 et en 2004. La première fois, ce fut d’ailleurs un véritable traumatisme car, pour marquer son centenaire, le Real avait obtenu le droit de jouer la finale dans son antre du Bernabeu. Mais le Deportivo La Corogne avait créé la surprise et s’était imposé 2-1.

Comme entraîneur, ce n’est pas mieux : en 2015/16, il est arrivé sur le banc après l’élimination sur tapis vert ; en 2016/17, il s’est fait sortir en quarts par le Celta Vigo ; idem en 2017/18 contre Leganés et, enfin, le Barça lui a fait la peau en demies la saison passée avec un cinglant 0-3 au Bernabeu ! Technicien à succès, « Zizou » n’a qu’un seul point faible et il se nomme Coupe du Roi !