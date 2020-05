Real Madrid : La Liga pour le Barça ? Un Madrilène répond…

false

Le milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde, estime que la Liga doit aller à son terme. Pour savoir si le FC Barcelone est vraiment champion…

En période d’épidémie du coronavirus, et malgré le déconfinement, plutôt rare d’avoir à la Une un joueur d’une club prestigieux. C’est pourtant le cas, ce matin, du média espagnol, ABC, avec le milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde.

Le jeune milieu de terrain de 21 ans, qui s’est imposé comme un titulaire aux yeux de Zinédine Zidane, a déjà conquis son monde dans la capitale espagnole. Ce qui tombe bien lorsqu’on apprend qu’il a envie de s’installer pour de longues années au Real. « Rester à vie ? C’est mon rêve. Je ne veux pas être ailleurs qu’au Real Madrid. Rien ne me ferait plus plaisir que d’être utile et nécessaire pour l’équipe de mes rêves. »

« Mais la plus belle chose serait tout de même que la Liga aille à son terme. »

L’Uruguayen a ensuite été interrogé sur le possible arrêt, et cette fois définitif de la Liga, ce qui décernerait le titre de champion au FC Barcelone. Et là-encore, Valverde va être apprécié des supporters madrilènes. « Il y a des théories qui marchent pour les deux décisions : s’arrêter ou reprendre. Toutes se respectent. Mais la plus belle chose serait tout de même que la Liga aille à son terme pour savoir qui est le vrai champion avec les 38 journées disputées. »