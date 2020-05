Real Madrid : la saison, la reprise, l’ambition…Zidane remet la pression

false

L’entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, était face aux médias il y a quelques minutes. Son équipe espère une chose : rejouer. Et vite.

Des semaines que les supporters du Real Madrid attendaient ça. Une conférence de presse de leur entraîneur, Zinédine Zidane, au micro de la télévision du club. Donnée pour préciser à quel point ses joueurs étaient motivés à l’idée de reprendre la Liga et de bien la terminer.

Rien ne dit que ce sera le cas, épidémie du coronavirus oblige. Mais le technicien madrilène l’assure, ses joueurs sont déjà disposés à finir l’exercice en boulet de canon.

« Maintenant, il nous manque onze matches, on va se préparer pour bien finir la saison. L’important, c’est de tout donner pour gagner. C’est l’ADN du club. Après presque 60 jours, on est tous contents de revenir à Valdebebas. Les joueurs sont contents de pouvoir s’entraîner, être ensemble, et profiter de faire ce qui leur plaît, c’est-à-dire jouer au football.

« L‘équipe est mieux cette semaine, et elle sera encore meilleure la semaine suivante. »

On avait établi un plan de travail avec les préparateurs physiques, et je crois que les joueurs étaient aussi contents d’avoir quelque chose à faire à la maison. Cette semaine, on a pu travailler plus. En petits groupes, certes, mais on a pu faire quelque chose de plus tactiquement, physiquement, techniquement… ça permet plus de choses. L’équipe est mieux cette semaine, et elle sera encore meilleure la semaine suivante. Ils espèrent jouer à nouveau. »