Real Madrid : la vraie raison de l’absence de James Rodriguez à Bilbao

James Rodriguez ne faisait pas partie du groupe de Zinédine Zidane lors du déplacement du Real Madrid à San Mames dimanche. A sa propre demande.

Dimanche, le Real Madrid a fait un pas de plus vers le titre de champion d’Espagne en s’imposant sur le terrain de l’Athletic Bilbao. Ce déplacement au Pays basque, James Rodriguez ne l’a pas effectué. Et dans El Chiringuito de Jugones, Edu Aguirre a expliqué cette absence. Selon lui, le Colombien a demandé à ne pas accompagner le groupe madrilène à San Mames.

« La raison de l’absence de James, c’est qu’il a lui-même demandé à Zidane de ne pas faire ce déplacement, a expliqué Aguirre. Il ne se sent pas important. Ou Zidane ne lui fait pas sentir qu’il est important. Cela lui fait mal au cœur. » Un départ du Colombien se préciserait cet été. « Il est concentré sur son avenir », a soutenu Aguirre. James n’a plus qu’un an de contrat au Real.