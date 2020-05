Real Madrid : l’ahurissante rumeur Mercato pour Gareth Bale

false

Si l’on en croit le quotidien anglais, The Daily Mail, le Real Madrid songerait à laisser partir libre son attaquant gallois, Gareth Bale.

Il est donc dit que la période actuelle, marquée par la crise du COVID-19 et l’arrivée du mercato estival, serait propice à toutes les rumeurs. Et celle qui concerne l’attaquant gallois du Real Madrid, Gareth Bale, n’est pas la moins étonnante. Car, tenez-vous bien, les journalistes du Daily Mail annoncent ce matin que le joueur pourrait quitter la capitale espagnole…libre !

En cause, bien entendu, l’épidémie du coronavirus et les conséquences financières qui touchent tous les clubs européens. C’est dans cette optique, justement, et afin de faire les efforts nécessaires, que tous les clubs de Liga se prépareraient à baisser leur masse salariale de près de 30%.

Information surprenante

Une mesure qui toucherait notamment le club merengue, dont les salaires occupent une part importante du budget. Selon le Mail, l’attaquant gallois, ainsi que le milieu de terrain James Rodriguez, pourraient ainsi être autorisés à quitter Madrid sans indemnité de transfert. Au regard du talent des deux hommes, et de leurs années de contrat, l’information est pour le moins surprenante…