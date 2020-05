Real Madrid – Mercato : Gareth Bale a trois options pour son avenir

true

Indésirable au Real Madrid, Gareth Bale aurait trois possibilités pour cet été… dont celle de rester à Madrid

Soucieux de se débarrasser de Gareth Bale, le Real Madrid a fait chou blanc jusqu’ici. L’été dernier, le Gallois avait pourtant été annoncé en Chine mais ses contacts avaient capoté au dernier moment. Depuis, la situation n’a pas changé. Elle s’est même dégradée puisque l’ancien joueur de Tottenham effectue une nouvelle saison décevante. Heureusement pour lui, le Gallois garde encore une petite cote en Angleterre.

Newcastle serait intéressé. Et le club du nord de l’Angleterre dispose de moyens colossaux avec le groupe PCP Capital Partners, son nouveau propriétaire, qui vient de racheter les Magpies pour 340 M€. Selon SPORT, deux autres options sont possibles. L’Inter Miami s’intéresserait aussi à Bale, et l’ancien joueur de Tottenham n’écarterait pas la possibilité de rester une saison de plus à Madrid, alors que son contrat chez les Merengue se termine en juin 2022.