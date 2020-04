Real Madrid : le cas Sergio Ramos tranché par une légende madrilène

false

Pour Fernando Redondo, ancien joueur du Real Madrid, le club merengue doit prolonger le contrat de son défenseur emblématique, Sergio Ramos.

Il est une icône du Real Madrid. Adulé par le Bernabeu et incarnant, mieux que quiconque, l’esprit du club. Vous l’aurez sans doute compris, on parle ici du défenseur central et capitaine Sergio Ramos, dont la prolongation de contrat n’arrive toujours pas. Madrilène jusqu’au mois de juin 2021, l’Espagnol commence à s’impatienter. Seul réconfort, les nombreux messages de soutien d’anciens joueurs pour qui la question Ramos ne doit même pas se poser.

« Il doit rester à Madrid et continuer à être lié au club pour tout ce qu’il représente.«

C’est ainsi le cas pour Fernando Redondo qui, dans un entretien à AS, ne s’est guère privé de donner son point de vue. » Sergio Ramos a beaucoup d’années de football devant lui. C’est un privilégié sur le plan physique et pour son professionnalisme ce sera à lui de choisir quand il mettra un terme à sa carrière. Logiquement, il doit rester à Madrid et continuer à être lié au club pour tout ce qu’il représente. »

Clair, non ?