Real Madrid : le coup de génie de Benzema climatise ses détracteurs, Zidane jubile

true

Zinédine Zidane n’était pas peu fier de la prestation de Karim Benzema lors de Real Madrid – FC Valence (3-0).

Auteur d’un doublé hier avec le Real Madrid face au FC Valence (3-0), Karim Benzema a confirmé sa deuxième place au classement des buteurs de Liga. A cette occasion, l’ancien Lyonnais s’est même invité dans le top 5 des meilleurs buteurs merengue, dépassant la légende hongroise Ferenc Puskas.

Pour Zinédine Zidane, la réussite de son compatriote est un grand bonheur : « Sa prestation a été magnifique. Son but a été extraordinaire. On sait qu’il est à l’aise avec son pied gauche, mais bon, se lever le ballon de cette manière et frapper de volée comme ça du pied gauche, sans que le ballon tombe par terre, c’est vraiment un geste compliqué. C’est beau à voir de l’extérieur, je suis content pour lui ».

En conférence de presse, « Zizou » en a également profité pour tancer les anti-Benzema : « Souvent, on voit Karim comme le N.9 de Madrid, il faut qu’il marque des buts… Mais il ne fait pas que cela. Donc quand il marque, je suis content parce qu’il ferme un peu des bouches. Et ce que je veux dire par là, c’est que son travail, il le fait quoiqu’il arrive ».

Pour le plaisir des yeux et pour ceux qui n’ont pas vu son « golazo » :