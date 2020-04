Real Madrid : le geste inouï de Gareth Bale face au coronavirus

Gareth Bale ne renie pas ses origines, bien au contraire. Et l’hôpital de Cardiff, au pays de Galles là ou est né l’attaquant du Real Madrid, vient d’en avoir la plus belle preuve. En effet, Bale a annoncé avoir fait un don de 500 000 livres, soit 570 000 euros, afin d’aider l’établissement dans la lutte contre l’épidémie du coronavirus.

« L’hôpital universitaire du pays de Galles tient une place particulière dans mon coeur. C’est là que je suis né et il a apporté un grand soutien à mes amis, ma famille et à la communauté en général. Moi et ma famille, nous aimerions montrer notre soutien. Continuez à faire du bon travail. Vous faites un travail extraordinaire et je vous en remercie beaucoup. »

A noter, et c’est cette fois le quotidien anglais, The Guardian, qui le précise, que Bale compte faire un don similaire à un hôpital madrilène. La grande, grande classe.

Our @Health_Charity the official charity of @cv_uhb would like to thank Wales and Real Madrid football legend, Gareth Bale and his wife Emma for their huge £500,000 donation to the University Hospital of Wales. @GarethBale11

— Cardiff & Vale UHB (@CV_UHB) April 22, 2020