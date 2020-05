Real Madrid : le nouveau maillot a fuité, ça va jaser…

false

Si l’on en croit Footy Headlines, le Real Madrid aurait déjà décidé de son maillot principal pour la saison prochaine. Le rose y fait son retour.

C’était au mois de décembre dernier. Lorsque, comme bien souvent, le site Footy Headlines avait montré le futur maillot du Real Madrid. Etait alors évoquée l’apparition du rose sur le maillot des joueurs de Zinédine Zidane pour la saison 2020-21. Nouvelle qui avait provoqué le courroux de nombreux supporters madrilènes.

Pourtant, et c’est toujours le même site qui montre le maillot, il devrait bel et bien y avoir du rose. La traditionnelle couleur blanche demeure, mais le bord des manches serait donc constitué de motifs noirs et roses.

Il faudra attendre l’officialisation pour voir si ce maillot correspond à la réalité.