Real Madrid  : les « baby Galactique », l’audacieux projet Mercato des Merengue

true

Comme expliqué par Marca, le Real Madrid tente aujourd’hui de s’offrir les meilleurs U21 du Monde. Tout sauf un hasard.

Si la presse ibérique fait aujourd’hui ses gros titres sur la reprise de la Liga à compter du 11 juin, évoquant notamment le calendrier des prochaines journées, le Mercato du Real Madrid garde une petite place à la Une de Marca. Ce lundi, c’est la stratégie du tandem Florentino Perez – Zinédine Zidane qui est au cœur de l’actualité.

D’après Marca, le projet du Real Madrid est de mettre la main sur « les meilleurs U21 du monde pour former une équipe terrible pour le présent et le futur ». Une politique de patience déjà amorcée depuis quelques années avec les arrivées de Martin Odegaard, Vinicius Jr, Rodrygo ou encore Reinier mais qui devrait prendre un tournant encore plus marqué prochainement avec Erling Haaland, Eduardo Camavinga ou encore Kylian Mbappé.

But de la manœuvre de cette politique du « baby galactique » : faire du Real Madrid une équipe en capacité de règner sur le football européen pendant plus d’une décennie. Audacieux…