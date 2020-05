Real Madrid : les Merengue favorisés en Champions League ?

true

Ancien défenseur de la Juventus Turin, Mehdi Benatia sous-entend que le Real Madrid est aidé par les arbitres au Bernabeu en Champions League.

Il y a deux ans, la Juventus Turin avait failli réaliser l’un des plus grands exploits de l’histoire du football en quarts de finale de la Champions League. Battue chez elle à l’aller par le Real Madrid (0-3), grâce notamment à un retourné incroyable de Cristiano Ronaldo, la Vieille Dame était parvenue à faire son retard au Bernabeu. Mais à la dernière seconde, l’arbitre avait sifflé un pénalty discutable pour les Merengue, que CR7 avait transformé, offrant la qualification aux siens (1-3).

Ce pénalty, qui avait entraîné l’expulsion d’un Gianluigi Buffon fou de rage, Medhi Benatia ne l’a toujours pas digéré, surtout que c’est lui qui avait commis la « faute ». Au micro de Sky Sport, il a expliqué : « Nous nous disions, après le 3-0 de l’aller, que nous étions éliminés. Et puis, nous avons vu la remontada de la Roma contre le Barça et ça nous a donné de la force ».

« Au Bernabeu, nous avons réalisé une partie incroyable. Et puis, dans les arrêts de jeu, Cristiano Ronaldo a pris le meilleur sur Alex Sandro et a centré. Lucas Vazquez pensait être seul devant Buffon mais je l’ai surpris. J’ai tout fait pour ne pas le toucher mais quand il a vu qu’il y avait contact, il est tombé au sol. Si tu siffles à la dernière seconde, ce doit être une faute très claire. Mais bon, on sait comment ça se passe quand on joue un match de Champions League au Bernabeu… »