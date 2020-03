Real Madrid : les Merengue pleurent celui qui a changé leur destinée

true

Président du Real Madrid entre 1995 et 2000, Lorenzo Sanz, décédé hier du coronavirus, a permis à son club de gagner à nouveau la Champions League.

Ça doit être difficile à imaginer pour les plus jeunes mais il fut un temps où le Real Madrid ne parvenait plus à gagner la Champions League. Entre 1966 et 1998, les Merengue semblaient maudits dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs, quand ils jouaient puisque l’épreuve n’était ouverte qu’aux champions nationaux à l’époque.

Et puis, Lorenzo Sanz est arrivé. Directeur du Real de 1985 à 1995, il en est devenu le président cette année-là. Alors que le FC Barcelone de Johan Cruyff écrasait tout, il a massivement investi ses propres deniers pour recruter des stars comme Davor Suker ou Pedrag Mijatovic.

C’est d’ailleurs ce dernier qui a permis au Real Madrid de remporter sa septième C1, en 1998, en venant à bout de l’intouchable Juventus Turin de Deschamps et Zidane à l’ArenA d’Amsterdam (1-0). Un triomphe longtemps attendu, qui a relancé la grande tradition des Merengue avec la Champions League. Sanz en remporta une deuxième (en 2000) avant de laisser la main à Florentino Pérez, car sa politique avait conduit le club au bord de la ruine.