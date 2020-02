Real Madrid : Luka Jovic ne comprend pas ce qui lui arrive

true

Le Real Madrid avait déboursé 60 M€ pour s’attacher les services de Luka Jovic l’été dernier. Le joueur du Benfica sortait d’une grosse saison à Francfort, en prêt. Mais depuis qu’il a rejoint la Casa Blanca, il n’est que l’ombre de lui-même. Le Serbe ne totalise qu’1 but en 14 matches, dont quatre seulement comme titulaire.

Des difficultés qu’il a manifestement du mal à expliquer. C’est ce qu’il ressort de son interview accordée à la chaîne Youtube Sport Afternoon, traduit par FootMercato. « Je vais être sincère : je ne suis pas content de ma saison, du moins jusqu’à maintenant, explique l’attaquant. Premièrement, car je sais que je peux progresser. Des fois sur Youtube je regarde des vidéos de moi l’an dernier et je me demande : « qu’est-ce qui m’arrive ? ». Mais on sait que le Real Madrid est un grand club, et que pour les joueurs avec de l’expérience c’est difficile de s’adapter. Et encore plus pour un jeune de 21 ans qui a coûté 60 millions d’euros. La pression est très grande, je me bats sans succès pour l’instant. Mais j’espère que la situation va changer ».

Jovic veut toutefois croire en des jours meilleurs pour lui au Real, loin de renoncer. « Je sens encore une atmosphère négative quand on parle de mon jeu au Real Madrid, mais je crois que je vais prouver aux gens les raisons qui font que je suis ici. Que je suis ici parce que j’ai de la qualité et les enfants pourront m’admirer pour beaucoup d’années et se motiver avec mes matchs et mes buts sous le maillot madrilène ».