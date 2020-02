Real Madrid : Mercato, médias, avenir… la franche mise au point du clan Gareth Bale

true

Quand le mercato est terminé, c’est encore et toujours le mercato. Notamment dans les plus grands clubs européens, dont les médias raffolent. C’est donc le cas du Real Madrid, et de sa kyrielle de stars, évoqué à longueurs de lignes été comme hiver.

Au sein de la formation de Zinédine Zidane, Gareth Bale n’a pas été épargné. Tout a été dit et écrit, le Gallois ayant, paraît-il, des envies d’ailleurs. Voici sans doute pourquoi l’agent du joueur est sorti de sa réserve, au travers de propos accordés au média anglais, Talksport. Jonathan Barnett, puisque c’est de lui dont il s’agit, avait des choses à dire.

« Gareth avait aucune opportunité pour revenir à Tottenham. Son contrat avec le Real Madrid se termine dans deux ans et demi, et nous verrons ce que nous ferons. Gareth est aujourd’hui très heureux. Nous devons être réalistes, la majorité des clubs ne jouent pas dans sa ligue. Il aime sa vie et que ses enfants grandissent à Madrid. Tout n’est pas question d’argent. C’est sa vie, son style de vie et son temps. Les médias espagnols parlent de son style de vie, du fait qu’il ne parle pas espagnol. Ils ne parlent que de mauvaises choses. Je n’aime pas qu’ils fassent des blagues. Nous, nous avons discuté avec le Real Madrid et eux savent ce qu’il se passe. Il se sent comme une partie importante du Real Madrid. »

#RealMadrid, l’agente di #Bale torna a parlare del futuro del suo assistitohttps://t.co/hYi8eEKF51 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 3, 2020

Clair, non ?