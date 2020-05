Real Madrid : Mbappé pas avant 2021, Zidane tient déjà sa solution devant

true

Au Real Madrid, on a déjà une petite idée de la future doublure de Karim Benzema. Marco Asensio a le profil pour Zinédine Zidane.

Ce n’est pas un secret : le Real Madrid veut recruter Kylian Mbappé (PSG, 21 ans) et l’attaquant français aura sans doute envie d’y jouer à moyen terme. En revanche, pour l’été 2020, la porte semble fermée à double tour et Florentino Perez, qui ne veut surtout pas se fâcher avec Nasser Al-Khelaïfi, semble disposé à patienter un an et n’attaquer qu’en 2021, à un an de la fin du bail du natif de Bondy.

Asensio peut-il tenir la route pour un an et demi ?

En attendant, les Merengue vont devoir trouver des solutions et cela ne passera pas forcément par un recrutement extérieur même si Luka Jovic et Mariano Diaz sont de grosses déceptions aux yeux de Zinédine Zidane. Avec le seul Karim Benzema pour vrai « 9 », le coach du Real a néanmoins une solution de bricolage qui s’impose d’elle-même.

Comme le rapporte « AS », « Zizou » envisagerait la possibilité de replacer Marco Asensio en pointe en doublure de Benzema. Une idée pour la fin de saison … et plus si affinité. Avant sa grave blessure, l’ancien joueur de Majorque pouvait se prévaloir de statistiques très flatteuses en 2016-17 ainsi qu’en 2017-18 (6e meilleur buteur de l’équipe avec 10 réalisations et le 17e temps de jeu de l’effectif puis 4e meilleur buteur du Real avec 11 buts avec le 13e temps de jeu).