Real Madrid – Mercato : Amazon pourrait priver Zidane d’un crack offensif !

Si le Real Madrid serait à l’affût d’un recrutement en attaque l’été prochain, il est plus probable que le choix se porte sur Erling Haaland plutôt que sur Harry Kane.

On ne sait pas trop sur quel pied compte danser le Real Madrid lors de la prochaine intersaison. Alors que Marca annonce ce matin que Zinédine Zidane va d’abord faire en sorte de dégraisser un effectif qu’il juge trop pléthorique, l’idée du recrutement d’un buteur pour épauler Karim Benzema et prendre la place des décevants Jovic ou Mariano reste à l’étude. Surtout si les nombreux indésirables de l’effectif – Gareth Bale et James Rodriguez en tête – venaient à trouver preneur.

Dans son édition du jour, le « Daily Mail » s’est intéressé à la valse à venir des attaquants, parlant notamment de deux dossiers associés au Real Madrid : ceux d’Harry Kane (Tottenham, 26 ans), poussé vers l’étranger plutôt que vers Manchester United par José Mourinho, et d’Erling Haaland (Borussia Dortmund, 19 ans).

Amazon veut retenir Harry Kane à Tottenham

D’après le tabloïd, l’espoir né de la position de Mourinho concernant Kane serait déjà retombé. Le géant américain de la vente en ligne Amazon s’apprête à signer pour le naming de son nouveau White Hart Lane avec les Spurs… Mais l’une des conditions de leur arrivée en tant que sponsor serait que le club londonien conserve Harry Kane comme porte-étendard d’une grosse équipe pour au moins une saison supplémentaire. Tanpis donc pour le Real Madrid qui n’aurait, de toute façon, sans doute pas payé les 200 M€ réclamés par Daniel Levy.

En revanche, concernant Haaland, le « Daily Mail » reste relativement optimiste. Si certains pensent que la présence dans l’effectif de Karim Benzema complique la donne, ce ne serait pas le cas dans l’esprit des décideurs et de Zinédine Zidane. A Madrid, on verrait l’ancien joueur du Red Bull Salzbourg comme « entièrement compatible avec Benzema » et le « candidat idéal pour essayer d’atténuer la sécheresse née du départ de Cristiano Ronaldo ». La suite au prochain épisode.