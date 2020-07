Real Madrid – Mercato : Bale prêt à repousser Manchester United pour se venger de Zidane

true

Manchester United serait prêt à accueillir le Gallois, à condition qu’il baisse son salaire. Hors de question pour le joueur dont Zidane ne veut plus.

Ce n’est plus un secret, le divorce entre Zinédine Zidane et Gareth Bale est consommé. Depuis longtemps. L’entraîneur du Real Madrid voulait voir partir le Gallois dès l’été dernier et a puni en quelque sorte sa volonté de rester en le laissant sur le banc ou dans les tribunes la plupart du temps. Le joueur, lui, a multiplié les provocations.

Evidemment, Bale est le premier joueur poussé vers la sortie par les Merengue cet été. Sauf que les candidats à son accueil ne sont pas légion. Le Real l’a proposé à plusieurs clubs de Premier League, selon El Mundo Deportivo, mais tous sauf Manchester United ont renoncé en raison de son salaire trop élevé (15 M€ annuels).

Les Red Devils seraient prêts à l’accueillir s’il consent à une légère diminution de ses émoluments. Mais Gareth Bale ne voudrait rien entendre. Tel qu’il est parti, il devrait honorer une nouvelle année d’un contrat se terminant en 2022. Et continuer à faire le pitre dans les tribunes, à quitter le stade avant la fin des matches et à passer du temps sur les greens de golf…