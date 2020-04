Real Madrid – Mercato : Camavinga et Pogba, Zidane prépare un énorme coup double !

true

Désireux de renforcer son milieu de terrain, le Real Madrid pourrait à la fois signer Eduardo Camavinga et Paul Pogba.

Si le Real Madrid ne tentera pas sa chance pour Kylian Mbappé (PSG) à l’été 2020, le club madrilène entend malgré tout jouer de ses gros moyens cet été pour se renforcer au milieu. D’après « L’Equipe », le club ibérique pourrait ne pas se contenter de faire Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 17 ans) ou Paul Pogba (Manchester United, 27 ans) mais bel et bien les deux milieux de terrain français.

Pogba en position de force

D’après le quotidien sportif, le Real aurait les moyens de cette ambition. Surtout que les deux joueurs ont une réelle envie de poser le pied au sein de la Maison blanche. Même si leurs situations contractuelles sont différentes. Zinédine Zidane ne lâche pas le morceau pour Paul Pogba, qui, à un an de la fin de son contrat, est en position de force pour négocier son départ des Red Devils pour moins que les 100 M€ exigés en 2019.

Camavinga un avenir lié à Rennes en C1 ?

Concernant Camavinga, aucun accord n’existe aujourd’hui mais les Merengue seraient prêts à formuler une offre comprise entre 60 et 70 M€. Un tarif qui fera forcément réfléchir le néo-président Nicolas Holveck, pas sûr de pouvoir obtenir un tel montant en 2021 quand son milieu de terrain arrivera à un an du terme de son bail. Pas insensible à l’attrait du Real, Eduardo Camavinga serait cependant prêt à rester un an de plus en Bretagne… Mais plutôt dans l’hypothèse d’une qualification de son club pour la prochaine Ligue des Champions.