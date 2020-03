true

Ces derniers jours, on a assisté un gros dégel des relations entre Cristiano Ronaldo et son ancien président au Real Madrid , Florentino Perez.

Dimanche dernier, Cristiano Ronaldo (Juventus, 35 ans) a fait un crochet du côté de Madrid pour assister à la victoire de son ancien club du Real sur le FC Barcelone lors du Clasico (2-0). Il s’agissait d’ailleurs du premier retour de CR7 à Santiago Bernabeu depuis son départ à l’été 2018. Un passage volontairement voulu discret mais qui a galvanisé les Merengue de Zinédine Zidane comme l’a reconnu Casemiro après la rencontre.

Deux coups de fil en moins d’une semaine

Si le retour de Cristiano Ronaldo au sein de la Maison blanche et son passage dans le vestiaire a été rendu possible, c’est aussi parce que Florentino Perez l’a autorisé. En effet, « Marca » explique que, si les deux hommes étaient en froid au moment du départ du quintuple Ballon d’Or, un appel de Cristiano à son ancien président a changé la donne.

48 heures avant la rencontre, CR7 a appelé le dirigeant madrilène pour lui faire part de sa présence lors du Clasico. De sa propre initiative, Florentino Perez a tout organisé pour que la venue du Portugais se fasse dans de bonnes conditions et surtout de la manière la plus discrète possible pour ne pas perturber l’équipe. Preuve que le fil est bel et bien renoué entre les deux, Perez a ensuite à son tour appelé Cristiano Ronaldo pour prendre des nouvelles de sa maman, victime d’un AVC mardi dernier.