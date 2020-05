Real Madrid – Mercato : Florentino Pérez siffle la fin du feuilleton Paul Pogba

true

Selon Marca, ce vendredi, le Real Madrid a définitivement abandonné la piste Paul Pogba afin de se concentrer sur d’autres milieux, en particulier Eduardo Camavinga.

« Cela faisait quatre ans que ça durait mais c’est fini : Paul Pogba ne viendra pas au Real Madrid » : voilà ce qu’écrit Marca ce vendredi. Le quotidien madrilène est catégorique et selon lui, le rêve de Pogba et de Zinédine Zidane ne deviendra pas réalité.

L’irruption d’Eduardo Camavinga explique en partie que Pogba n’est plus ciblé par le club merengue, mais Marca explique qu’au sein de la Casa Blanca, Florentino Pérez et les dirigeants madrilènes estiment que le champion du monde est trop cher. Le Real préfère investir sur de jeunes talents. Outre Camavinga, Marca sit Erling Haaland, l’attaquant de Dortmund. « Le Real continue de discuter avec Mino Raiola, mais pour Haaland, et non plus pour Pogba ».