Real Madrid – Mercato : Haaland définitivement adoubé futur galactique 

Les deux mois de pause liées au coronavirus n’ont pas endigué la marche en avant d’Erling Haaland. Le Real Madrid est séduit, la presse locale également.

Attendu au tournant pour la reprise de la Bundesliga samedi après-midi lors du derby de la Ruhr face à Schalke04, Erling Haaland (Borussia Dortmund, 19 ans) n’a vraiment pas déçu du côté du Real Madrid, le grand club le plus chaud pour s’attacher ses services. Diffusé en « mondovision » alors que la planète est sevrée de football, la prestation du Norvégien – auteur d’un but et d’une passe décisive (victoire 4-0) – fait les gros titres des quotidiens pro-Real.

Ainsi, ce dimanche, « AS » et « Marca » ont tous deux faits leurs couvertures sur l’attaquant du BvB, validant sa performance énorme. « Il n’y a pas de vaccins contre Haaland », titre le premier, référence à la crise sanitaire mondiale. « Héro du silence », avance de son côté Marca.

Le Real Madrid dans son ensemble étant séduit, il ne reste plus qu’à lever un point de doutes : la date de l’offensive pour l’ancien joueur du RB Salzbourg. La clause libératoire d’Haaland, fixée à 75 M€, ne sera active qu’au bout d’un an au Borussia Dortmund, soit en janvier 2021. Si les Merengue veulent se l’offrir plus tôt, il faudra sans doute aller bien au delà de ce montant… Le plus probable étant que le Real mène son opération dégraissage sur l’été 2020 pour ne réellement passer à l’action que l’année suivante en tentant de faire coup double avec Kylian Mbappé (PSG).