Real Madrid – Mercato : Hakimi (Dortmund) toujours dans le flou

Auteur d’une belle saison au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi, prêté par le Real Madrid, ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait.

Prêté par le Real Madrid, Achraf Hakimi enchaîne une deuxième saison au Borussia Dortmund. Le jeune marocain s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga à son poste de latéral droit, avec sa pointe de vitesse impressionnante. Suffisant pour convaincre le Real ? Pas si sûr.

En effet, sur les ondes d’El Larguero, Hakimi a expliqué que rien n’était encore décidé par rapport à son avenir. « Honnêtement, je laisse à mon agent le soin de s’occuper de tout ça. Moi, je ne sais même pas quand se termine mon contrat au Real. Je crois que c’est en 2022 puisque c’est le même que j’avais signé en 2017 », a confié le Marocain.

Avant d’ajouter : « On ne m’a encore rien dit. Je sais que mon contrat à Dortmund prend fin en juin, et j’ai lu que plusieurs clubs s’intéressent à moi. C’est bien. C’est valorisant. Normalement, je devrais retourner à Madrid. On ne m’a encore rien dit mais j’imagine que l’on aura bientôt une discussion pour savoir ce qui sera le mieux pour moi. »