Real Madrid – Mercato : Havertz a pris une décision pour son futur

Sur le départ du Bayer, Havertz ne connait pas son futur club. Mais, le prodige veut jouer la Ligue des Champions. Un bon point pour le Real Madrid.

Révélation de la saison passée en Bundesliga (12 buts et 6 passes décisives), Kai Havertz attire les grosses cylindrées européennes. Parmi elles, Chelsea et le Real Madrid sont prêts à dégainer pour s’attacher les services de la pépite.

À 21 ans, le milieu offensif sait déjà qu’il veut quitter le Bayer Leverkusen malgré un engagement jusqu’en 2022. Havertz souhaite sauter dans le grand bain dès l’été prochain et concourir pour des titres. Surtout, le grand espoir du football allemand a été déçu par la non-qualification de son club en Ligue des Champions.

Selon Bild, son prochain club devra être qualifié pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. L’international germanique veut évoluer au plus haut niveau du Vieux-Continent. Cette décision peut favoriser les pensionnaires de Santiago-Bernabéu.

À la lutte pour le titre de champion d’Espagne avec le FC Barcelone (4 points d’avance), le Real Madrid est déjà qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. La semaine dernière, Olivier Biehroff a poussé les Madrilènes à acquérir le natif de Aachen (Allemagne). À contrario des Espagnols, Chelsea, le club le plus enclin à faire sauter la banque pour Havertz, est toujours en lutte avec le duo composé de Manchester United et Leicester pour intégrer le Big Four anglais, synonyme de billet pour la LDC.

S’il veut poursuivre son mercato clinquant (Ziyech, Werner) avec Havertz, Frank Lampard va devoir qualifier ses Blues pour la phase de groupe de la coupe aux grandes oreilles. Une fois le ticket composté, il faudra débourser la somme de 100 millions d’euros, somme attendue par les dirigeants du Bayer Leverkusen. Pour le moment, le Real Madrid et Chelsea espèrent un rabais.