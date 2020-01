Real Madrid – Mercato : Zidane offre Pogba à Cristiano Ronaldo sur un plateau

true

Au Real Madrid, Paul Pogba est très apprécié de Zinédine Zidane, mais Florentino Pérez, lui, est fan de Federico Valverde, le nouveau chouchou du stade Santiago Bernabeu. Peu de chances, donc, de voir le club merengue bouger sur Pogba cet hiver.

Un accord Real – Van de Beek en août 2019 ?

Mieux, cette piste pourrait être écartée définitivement de la Maison Blanche. Marca, dans son édition du jour, assure que le transfert de Donny van de Beek est déjà acté ! Le montant de celui-ci serait de 55 millions d’euros et s’effectuera en juin prochain. L’accord aurait été trouvé au mois d’août dernier, au nez et à la barbe de Tottenham et Manchester United.

🤜🤛 ¡@SergioRamos y @MarceloM12 han ganado 21 títulos cada uno con el @RealMadrid! 💫 4x @ChampionsLeague

🌍 4x Mundiales de Clubes

🇪🇺 3x Supercopas de Europa

🏆 4x Ligas

👑 2x Copas del Rey

🇪🇸 4x Supercopas de España#HalaMadrid pic.twitter.com/HswFGvz6lN — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 14 janvier 2020

Dybala et Rabiot dans la balance ?

L’arrivée programmé de VDB au Real Madrid écarte donc celle de Pogba, ce qui ferait les affaires de la Juventus Turin. Selon Tuttosport, la Vieille Dame souhaite plus que jamais faire revenir le champion du monde. Et le club transalpin dispose dans son effectif de deux joueurs qui plaisent beaucoup du côté de MU avec Paulo Dybala et Adrien Rabiot. Selon le média, un échange pourrait être proposé. Cristiano Ronaldo, grand défenseur de Pogba, pourrait se frotter les mains.