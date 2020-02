Real Madrid – Mercato : l’avenir de Sergio Ramos en danger ?

true

Capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos (33 ans) vit-il ses derniers mois dans la Capitale ? Arrivé en provenance du FC Séville à l’été 2005, l’emblématique international espagnol (170 capes) est encore sous contrat pour un peu plus d’un an (juin 2021) mais, si l’on en croit « AS », les discussions pour une éventuelle (et dernière?) prolongation tardent à aboutir.

Le quotidien pro-madrilène fait sa Une sur la question. Il semblerait qu’entre Sergio Ramos et son club on tarde à tomber d’accord sur la durée. Le Sévillan aimerait se voir offrir deux années supplémentaires jusqu’en juin 2023 alors que du côté du Real on ne souhaite pas discuter au delà d’une saison supplémentaire.

Si son âge avancé peut être une explication à la réticence de l’Etat-major merengue à lui proposer quelque chose de mieux, il est plus que probable que Sergio Ramos paie ses relations dégradées avec le patron Florentino Perez. Relations qui se sont tendues depuis l’an dernier et une brouille entre les deux hommes en marge de Real Madrid – Ajax Amsterdam en Coupe d’Europe. Sportivement, le capitaine du Real est encore au top. Cette saison, il a encore disputé 30 matches et continue d’être l’un des défenseurs les plus prolifiques d’Europe (7 buts).