LOSC – Mercato : l’option Soumaré a pris du poids au Real Madrid

Paul Pogba n’a participé qu’à sept matches (cinq titularisations) de Premier League avec Manchester United cette saison. Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid ou de la Juventus Turin, qui le convoitent, l’international français évoque sa frustration sur le site des Red Devils, ce week-end.

💬 « I miss it because that’s my job, to play football. I really enjoy playing. »@PaulPogba reveals the full story behind his injury setback and says he can’t wait to return when football recommences 👇#MUFC

