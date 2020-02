Real Madrid – Mercato : Bale en Chine, ça a été à deux doigts de se faire l’été dernier !

true

On a longtemps à une blague, à l’une de ces rumeurs mercato n’ayant aucun fondement. Il s’avère pourtant, six mois plus tard, que Gareth Bale a bien failli rejoindre le lucratif championnat chinois. C’est l’entraîneur du Jiangsu Suning, Cosmin Olaroiu, qui a confirmé l’information au média de Dubaï The National :

« C’était tout près de se faire, le club avait un accord avec son agent. On a aussi trouvé un accord avec le Real Madrid, et lors du dernier mois, je ne sais pas ce qui s’est passé. Ils ont perdu quelques amicaux et ils ont changé d’opinion. Au début, ils ont dit qu’ils le libéreraient et qu’on aurait à payer son salaire, ensuite ils ont dit, d’un coup, qu’on devait payer un transfert. Et payer un transfert, en plus d’un salaire, ça ne rentrait pas dans notre budget, donc on s’est tourné vers d’autres pistes. Je sais que c’était fait à 90% mais du jour au lendemain, tout a changé. »

On pensait que c’est le Gallois qui avait voulu rester à Madrid mais non, c’est bien le Real qui l’a retenu par la manche, faute d’avoir pu recruter Neymar, Kylian Mbappé ou une autre pointure. Vu comment comme les choses se passent depuis, pas sûr que toutes les parties soient satisfaites…