Real Madrid – Mercato : les Merengue en pincent pour l’ultime crack d’Arsenal !

Depuis plusieurs saisons maintenant, le Real Madrid se plait à attirer un maximum de jeunes talents. Après Vinicius Jr et Rodrygo, le club merengue a trouvé un accord pour la signature de la pépite de Flamengo, Reinier (18 ans depuis le 19 janvier) et est sur le point de finaliser la venue de l’ailier de Malaga, Hugo Vallejo (19 ans). Lequel va signer dans les prochaines heures puis être prêté au Deportivo La Corogne jusqu’en juin selon « AS ».

Arsenal veut blinder Gabriel Martinelli (18 ans)

Face à cet amour de Florentino Perez pour les joueurs à peine sorti de l’adolescence (et particulièrement les Brésiliens), certains clubs prennent aujourd’hui leurs dispositions. C’est notamment le cas d’Arsenal, qui redoute l’intérêt de la Maison blanche pour sa dernière pépite Gabriel Martinelli (18 ans).

D’après le « Daily Mail », les Gunners tentent aujourd’hui de prolonger leur jeune attaquant brésilien, joueur le plus précoce du club depuis un certain Nicolas Anelka (10 buts en 21 apparitions). Prêt à tripler le salaire de Martinelli (actuellement 45 000€ par mois), le club londonien espère ainsi éloigner pour un temps le Real. D’après le tabloïd, il faudrait déjà plus de 60 M€ pour attirer l’ancien joueur d’Ituano, recruté pour 6,7 M€ par Arsenal à l’été 2019 alors qu’il venait tout juste d’atteindre sa majorité…