Real Madrid – Mercato : les Merengue se donnent cinq jours pour Camavinga (Stade Rennais)

Les Merengue veulent convaincre Eduardo Camavinga de les rejoindre avant la reprise de l’entraînement du Stade Rennais le 22 juin.

Même si l’opération s’annonce compliquée, le Real Madrid n’a pas baissé les bras pour Eduardo Camavinga. Mais le compte à rebours a débuté pour les Merengue, selon AS, puisque le 22 juin, le Stade Rennais reprendra l’entrainement, du côté de Dinard. Et alors, les dirigeants rouge et noir entameront les négociations avec leur pépite pour une prolongation.

Le quotidien espagnol assure que le président rennais, François-Henri Pinault, sera présent à Dinard pour discuter avec Camavinga. Son père n’a pas apprécié l’épisode Ousmane Dembélé, vendu seulement 20 M€ en 2016 à Dortmund, qui l’a cédé pour sept fois plus un an plus tard.

Conscients que ces négociations entre les Pinault et Camavinga pourraient aboutir à une prolongation, le Real Madrid se donne donc cinq jours pour convaincre l’international Espoirs de le rejoindre cet été. Sachant que le marché espagnol n’ouvrira qu’à la fin de la Liga, les Merengue veulent se mettre d’accord avec le joueur dès à présent avant de signer un contrat dans quelques semaines.