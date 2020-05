Real Madrid – Mercato : l’offre du FC Barcelone pour Rodrygo dévoilée

true

Avant de rejoindre le Real Madrid l’an dernier, Rodrygo aurait pu signer au FC Barcelone. Le président de Santos a expliqué en détails cette offre du Barça.

Rodrygo a vécu jusqu’ici des débuts contrastés au Real Madrid. Joueur le plus jeune à avoir réalisé un hat trick en Ligue des champions, le jeune attaquant brésilien a d’abord flambé avant de glisser vers le banc et même vers l’équipe réserve pendant l’hiver, à cause d’une concurrence XXL à son poste d’ailier.

Dans le média Blog Soul Santista , le président de son ancien club, Santos, José Carlos Peres, revient sur la vente du joueur, qui aurait pu prendre la direction du FC Barcelone avant de rejoindre le Real. « Le Barça avait offert 29 M€ et on avait convenu d’un match amical. Mais nous avons été patients et le Real Madrid est arrivé en proposant 54 M€ », a-t-il expliqué.