Real Madrid – Mercato : Mbappé dépassé par une terreur de Liverpool ?

true

Buteur hier soir contre West Ham (3-2), Mohamed Salah va permettre à Liverpool de réaliser un grand rêve : être à nouveau champion d’Angleterre, trente ans après. Mais l’attaquant égyptien, qui a eu maille à partir avec Sadio Mané ces derniers mois à cause de son égoïsme sur le terrain, restera-t-il en Angleterre ? Rien n’est moins sûr.

Sur le plateau de la Sky, les anciennes gloires Jamie Carragher et Gary Neville ont débattu de l’avenir de Salah, qui forme depuis trois ans un trident offensif de dingue avec Mané et Firmino. Pour l’ex-latéral de Manchester United, il ne fait aucun doute que le gaucher va aller tenter sa chance en Espagne. Et possiblement du côté du Real Madrid, à qui il coûterait moins cher que Kylian Mbappé (PSG)…

Amoureux des Merengues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Real Madrid, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #RealMadrid #Merengue / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/8NKnNV5uaW — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

« Il n’est jamais facile de remplacer un joueur de ce niveau. J’ai dit il y a 18 mois que je pensais que Salah allait partir. J’ai la sensation qu’il a envie de jouer au Real Madrid ou au FC Barcelone, et qu’il se prépare à partir. C’est pour ça que les dirigeants de Liverpool prennent soin de lui. Mais peut-être que lui voit le LFC comme un trampoline pour sa carrière. Si on est honnête, le Real et le Barça sont le sommet pour les joueurs. »