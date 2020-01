Real Madrid – Mercato : Mourinho décidé à faire un cadeau à Zidane

true

Le Tottenham de José Mourinho serait chaud pour recruter cet hiver un Gareth Bale dont le Real Madrid de Zinédine Zidane ne veut plus.

Alors qu’il était prêt à prendre sa succession au Real Madrid au cœur de l’automne, quand les mauvais résultats s’accumulaient, José Mourinho pourrait aujourd’hui faire une fleur à Zinédine Zidane. En effet, le technicien portugais est désormais à la barre de Tottenham, qui rêve de faire revenir Gareth Bale au bercail.

Selon les dernières informations de la presse espagnole, si le club londonien a juré qu’il ne recruterait pas le Gallois, c’était pour jauger l’état d’esprit à la fois du joueur et de son club. En secret, ils avancent leurs pions pour sortir Bale du guêpier dans lequel il s’est fourré à Madrid après ses multiples écarts de conduite.

Néanmoins, le fait que le mercato se termine dans six jours est un problème. Car le patron des Spurs, Daniel Levy, est redoutable en négociations. Ainsi, sa première offre serait de 30 M€. Loin, très loin des 100 M€ attendus par les Merengue. Les deux parties n’ont plus beaucoup de temps pour se mettre d’accord et comme Tottenham est en position de force, il peut se permettre de jouer la montre.