Real Madrid – Mercato : Paul Pogba ne voudrait pas rejoindre que Zidane au Real

En ce début de semaine, la presse espagnole évoque à nouveau l’arrivée de Paul Pogba au Real Madrid. Qui aurait un autre atout que Zinédine Zidane.

L’été dernier, il y avait eu plusieurs feuilletons : celui de Neymar au PSG, en particulier, mais aussi celui de Paul Pogba au Real Madrid. Et comme Neymar, Pogba avait dû prendre son mal en patience, malgré sa volonté affichée de rejoindre Zinédine Zidane chez les Merengue.

Il veut rejouer avec Benzema

D’après Mundo Deportivo, Zidane n’aurait toujours pas lâché l’affaire. Le Marseillais estimerait toujours comme une priorité la venue de Pogba, qui a très peu joué lors de la première partie de saison avec Manchester United à cause d’une blessure. Et le quotidien catalan croit savoir que Zidane a un bon atout dans ses manches en la personne de Karim Benzema, avec qui Pogba aurait très envie de jouer à nouveau. Ce qui ne lui est plus possible en Equipe de France.